26.03.2019 – 19:30 (graz): heftpräsentation perspektive 96 + 97 “stör bild test”

“sehr geehrte damen & herren, liebe zuschauerinnen & zuschauer da draußen, wir unterbrechen die übliche perspektive aufs programm für eine kurze zwischen schaltung. bleiben sie. ruhig. nun beruhigen sie sich. wenn ich es ihnen doch. lassen sie mich es ihnen doch. in aller ruhe. sagen. bleiben wir vernünftig. alles ist rechts staatlich und ihre ein lage gesichert. wir sorgen ab jetzt vor. mit einer haft pflicht versicherung […] beim tragen des vr-headsets ist ihre sicht auf ihre tatsächliche umgebung eingeschränkt. bei einigen personen können symptome der reisekrankheit, übelkeit, desorientierung, sehstörungen oder sonstige beschwerden auftreten. falls sie nach der verwendung beschwerden verspüren, ruhen sie sich aus. doch begeben sie sich so oft wie möglich in den simulator bis ihnen nicht mehr übel mit gespielt wird vom perspektiven verschub der realitäten. sie werden sehen. werfen sie diesen lästigen anachronismus endlich auf den müll berg der alpen geschichte und lassen sie sich nicht von einem eitlen menschen gericht den hof machen. seien sie ganz unbekümmert. das recht folgt der polizze. unsere haft pflicht versicherung schützt ab sofort ihr lebend eigentum. bomben sicher.”