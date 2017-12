29.11.2017-19:30 (graz): far above the world planet earth is blue

straight OFF spheres: far above the world planet earth is blue

GOTTREKORDER rechbauerstraße 19a, a-8010 graz - mittwoch (29.11.) 19:30 (eintritt frei)

silvia stecher (graz)

ralf b. korte (berlin)

graemium fokysseen (graz/wien)

stefan schmitzer (graz)

lesungen und/oder performances

aus dieser halbdistanz so mitm GOOGLE hinundher versetztes getexte.de also irgend was\wie: TECHNIK & DRAUF SICHT & gebrochene sätze & später kam noch einer aus sri lanka dazu der aber hatte theologie studiert schrieb erzählende sätze über sich als einen anderen wie; mit welchen serien er gewachsen sein mochte zum beispiel E.T. [outofarea : basis lage[r] fff]

[AUCH ein nachtrag für all jene die bei der heftpräsentation perspektive 9091 straight off spheres am 17. 11. im pavelhaus nicht dabei sein konnten]

wegbeschreibung GOTTREKORDER via google maps