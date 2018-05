08.05.18 – 19:30 (graz): heftpräsentation perspektive 92/93

heftpräsentation perspektive 92/93

>> obhut schreibst du & mir entfällt der begriff, wie mit zu nehmendem altern die dinge aus der hand fallen können aus falscher behutsamkeit oder weil zu viel zu gleich erledigt sein will wie mit stempel, kissen und farbe : mehrere sachen zu greifen oder den kopf schon bei einer anderen sache oder sich schon zu wissen im fallen des gegenwärtigen, diese sachen .. nicht jedoch wissen was die andere denkt oder weniger noch : gedacht haben wird oder leichter vermutlich zu folgern dann, was einer denken wird wenn .. einsamkeit der literatur oder sind es nur die literaten allein, die ein wort schreiben oder eine reihe von sätzen & lesen und wieder lesen und widersprechen oder beurkundet interpretieren was oder wer oder in welchem zusammen hang fällt auch was ist geschrieben, was = geschnitten & wenn dann (befehls zeilen zeichen chain of command vor schub) was aus oder wem umgeschnitten wird oder wie sind mischungs verhalten in mono kulturen .. kleinst korrekturen von grenzen oder was stadt ist & wo häfen versanden, kristallisieren in begriffenheit die sich schiebt, riffs dann & einfall von wellen als stimmen des schwarz auf linie à contre-jour .. die rhythmen unterbrechen, sortieren also betrieb, was holen zu lassen .. und j oder jj [dessiner un croquis] nimmt das sagen von, sich selbst als sagenden ins tableau erweiternd vielleicht : man schreibt j & wir setzen fort, da bleibend oder auch : diese verbindung .. durch streichen .. manchmal ratlosigkeit “