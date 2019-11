06.11.2019 (graz): perspektive nimmt teil – FreiSchreiben

perspektive – silvia stecher – nimmt teil

mittwoch, 06. november 2019 19-21 uhr

Wir leben in Zeiten radikalisierter nationalistischer und neoliberaler Diskurse. Können Literaturmagazine als kritische, künstlerische und informative Freiräume fungieren und experimentelle Plattformen schaffen, können sie über Grenzen in Köpfen und Geographien hinweg literarische Kollaborationen aufbauen? Die Autor_innen und Publizist_innen Adam BORZIC, Matteo COLOMBI, Saša ILIC´ , Evelyn SCHALK, Silvia STECHER und Alida BREMER stellen sich in Lesungen und Gesprächen dieser Frage.

ankündigung FreiSchreiben