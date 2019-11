22.-30.11.2019 (graz): die augen der worte :: zum 80. geburtstag von helmut eisendle (1939 – 2003)

“ eisendle oder

ich narr aufm hügel — du GRAZ oder die ausrede mithilfe der literatur

weil

das war nicht ich der von der ausrede sprach, das warst du im GRAZ von innen band den droschl 1985 herausgegeben hat und den ich mir 1986 nach konstanz liefern liess – die daraus ableitbare volte gegens sich bisschen ausm faschismus gemogelt haben mit neuer musik und schwereren texten kommt von innen, von dir : das ist eisendle selbst diesenfalls – damals gabs so ein verständnis bei einigen : dass da doch manches abzuarbeiten sei, nicht so sehr aufzuarbeiten was zuvor anderswo in mode geriet, eher so als ein dran vorbei arbeiten vielleicht oder .. “

ralf b. korte