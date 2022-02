25.01.2022 (wien): heftpräsentation perspektive 108/109

heftpräsentation von perspektive 108/109 – street : speech

im literaturhaus wien

lesungen und diskussion von und mit: natalie deewan, ariane hassan pour-razavi, ralf b. korte, bettina landl und katharina pressl

ist die strasse noch öffentlicher ort des zusammenkommens und artikulierens gemeinsamer oder divergenter interessen : ort politischer handlungen : nicht-ort : durchzugs-mittel zum zweck : ist alles nur mehr privat : umzäunt : alles konsum : mehr virtuell als analog : lückenlos getracked und getraced : welche rückeroberung von strassen-raum findet wie durch wen statt : wer spricht überhaupt noch mit wem da draussen : also so in echt : wer und was nützt versammlungs- und meinungsfreiheit als baustein von so oder so fragilen demokratien : online : offline : mit oder ohne krise : perspektive # 108/109 widmet sich der street : speech