perspektive 108/109, “street : speech” (call),

ist die strasse noch öffentlicher ort des zusammenkommens und artikulierens gemeinsamer oder divergenter interessen : ort politischer handlungen : nicht-ort : durchzugs mittel zum zweck : ist alles nur mehr privat : umzäunt : alles konsum : mehr virtuell als analog : lückenlos getracked und getraced : welche rückeroberung von strassen raum findet wie durch wen statt : wer spricht überhaupt noch mit wem da draussen : also so in echt : wer und was nützt versammlungs und meinungsfreiheit als baustein von so oder so fragilen demokratien : online : offline : mit oder ohne krise : verspricht diese bebaute bewegungssphäre der menschen freiheit : von a nach b : täuscht sicherheit vor : kann bald von angst durchbrochen werden : schüsse fallen : sirenen heulen : autos hupen : da draussen im aussen : die verwundbarkeit aller wird plötzlich diskutiert : als ob sie nicht schon immer da gewesen wäre : auf offenen oder überbauten routen schleich oder waldwegen land oder seestrassen prachtstrassen boulevards autobahnen gassen oder gräben : die aber erst durch interaktion mit den in ihnen befindlichen körper wesen objekten sowie deren beziehungen und handlungen entstehen oder geformt werden : in wechselwirkung mit ihnen wiederum identitäten und andere in einander fließende räume schaffen : konsumräume klangräume bewegungsräume denkräume inspirationsräume fluchträume abgrenzungsräume : schaffen wir raum oder ist er schon geschaffen : zum gehen laufen flanieren kreuzen umherstreifen verstecken präsentieren überleben wohnen verrecken zielgerichtet bewegen oder orientierungslos treiben : können : müssen : dürfen : nicht sollen : ist regungslos stehen noch erlaubt : vielleicht nicht : oder schafft der raum uns : bitte weiter gehen :