12.11.2018 – 21:11 uhr (berlin): perspektive montage demonstration

präsentation & lesung:

montag, 12. november 2018 21:11h (pünktlich)

a liter a.

des volkes alte bühnen knarren an kultur kampf fronten.

one step left, one step right. 1 2 3. rechts-links-rechts.

links-rechts-links.

dance me through the panic till I’m gathered safely in.

1 2 3 4 5 6 7 8. links, rechts, links-rechts-links, rechts, links,

rechts-links-rechts. versuchs am räuberrad, das millionenrad ist abgedreht.

up up down down left right left right b a start :

ich wollte dieses zeug nicht verkaufen. das ist nur ein job.

ich hasse die römer genauso wie ihr!

[volksfront von judäa]

up up down down left right left right b a start :

ich kann beim besten willen kein hakenkreuz entdecken.

up up down down left right left right b a start :

eine avantgarde geht ins kaffeehaus

und

tanzt sich etwas

vor.

silvia stecher: schnitt aus : NO P ED : STATE OF [THE] ART. p94+95 2018