23.05.2017 – 21:11 uhr (berlin): mailomanie ff

in der reihe 21:11 – kultur von der kanzel im schnapphahn:

schapphahn in der babinischen republik

dienstag, 23. mai 2017 21:11h (pünktlich)

ralf b. korte (outofareA basis lageR) liest aus “mailomania ff” (perspektive 88/89).

Die “MAILOMANIE”, deren Beginn in der noch aktuellen p 88/89 nachzulesen ist und deren Fortsetzung in kommenden Ausgaben weiter zu verfolgen sein wird, nimmt uns zwischen die Zeilen einer Verbundenheit in Briefen, bei der sich die Seiten und Grenzen vermischen und verwischen. Es geht da nicht um Sicherung eines Abstands oder Feststellung von Identitäten, mit dem sich Hierarchien wie von selbst legitimieren – es geht um ein fragiles Dazwischen, als andere Möglichkeit.

