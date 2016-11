01.12.16 – 20uhr (graz): offboard / shoreliner 1

perspektive in der esc

in loser folge organisiert perspektive literatur graz veranstaltungen zwischen texten und interpretationen; performance und soundscapes an anderen orten.

eröffnet wird die neue reihe

‚offboard / shore liner‘

in zusammenarbeit mit der esc am 1. dezember 2016 mit

> from graceland to gardasee .. flamingo go dance <

esc medien kunst labor bürgergasse 5, A-8010 graz

donnerstag (01.12.) 20:00

flamingo – 1990 in regensburg

vincent sauer – 1994 bei karlsruhe

feat. jacob-felix Müller – 1989 zu erfurt

aus den trauerweiden der opferpfalz in schwulst bairischer umnachtung entstanden, auferstanden in berolina, singt und liest und verschimpft: flamingo. neben ihm steht der sächsische synthesizer. abseits, doch nahe, sitzt auf baden der langhaarige literat, urforscher, sowie personallektor- und kritiker vs. alias vincent sauer. man wird streiten: über homoerotische kitschelegien in geographisch festgepinnten traumlandschaften.

moderation

perspektive graz silvia stecher

