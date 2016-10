21.11.16 – 19uhr (wien): data dada

perspektive in der alten schmiede (wien):

DA-DA TRANSPORTI

als p von der A.S. im vorigen frühjahr zur heftreihenvor\unterstellung geladen war, schrieb helmut: sieh an, die alte schmiede. hat sich ganz rasch vom schreck der p-präs vor über 10 jahren erholt. was meinst, sollten wir denen sagen, (ab) anfang oktober wär ne gute zeit für die fräs von p82/83? sonst gibts drängerei ende juni, fürcht ich … frühsommer hier. ich mords groggy. muss siesta wiederholen. quaqua … daniel terkl schlug darauf vor besser die folgende p84/85 im frühjahr oder frühsommer 16 vor zu stellen; war im prinzip ’ne gute Idee nur blöderweise war helmut schranz bis dahin verstorben, projekt p fast am end & alles was zu p bisher gesagt werden könnte de(kon)struiert … was über p zu formulieren sein wird versuchen wir neu zu finden : jubl100jahr of DA-DA-ism erlaubt sich fern vom Xplain XS zu halten & sowohl zwischen fronten als auch hinterm kanon avancierterer Kinderlieder zu erinnern an zukünfte : mit Silvia stecher zwischen den sprachen mit robert steinle an den fragen der grenzen mit sylvia egger beim DA DA mit spiel programm : zeit! schrift! genoss & übers texten hinaus mit tanja peball zwischen den genres 1 spracherkunden was gegebenen falls geblieben sein wird : REDE-EXPRESSOS wie p 88/89 2016/17 dann hiess oder wer erinnert noch steckrübnwinter? frei nach nem weiteren driveby shooting auf europäische strassen & die reisebus rückfahrt novizn als von&zu stellen vor…

[für p : outofarea 011016]